ALTENKIRCHEN – Wasserspaß für die ganze Familie – Tag der offenen Tür im Hallenbad Glockenspitze in Altenkirchen

Am Sonntag, 31. Mai 2026, lädt die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und das Team des Hallenbades zum Tag der offenen Tür ins Hallenbad Glockenspitze nach Altenkirchen ein. Bereits im November 2025 hatte Bürgermeister Fred Jüngerich im Rahmen der offiziellen Eröffnung einen solchen Tag angekündigt.

Von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus der Region bei freiem Eintritt die Gelegenheit, das moderne Bad kennenzulernen und einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie zu erleben.

Ein besonderes Highlight ist die große Pool-Party: Gemeinsam mit dem Team von h2o-Fun Events verwandelt sich das Hallenbad von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in eine lebendige Erlebniswelt im und am Wasser. Mitreißende Animation, abwechslungsreiche Spiele und jede Menge Action sorgen für beste Stimmung bei kleinen und großen Gästen. Wasserspielgeräte, AquaFUN-Angebote, eine Hüpfburg sowie Kinderschminken bieten in dieser Zeit Unterhaltung für die ganze Familie. Dazu sorgt fetzige Musik für die passende Atmosphäre und macht den Tag zu einem echten Erlebnis.

Außerdem werden an diesem Tag für interessierte Besucher Technikführungen angeboten.

Auch abseits des Beckens ist für alles gesorgt: Die Kinderkrebshilfe Gieleroth sowie das Azubi-Team der Verbandsgemeindeverwaltung kümmern sich mit einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Mit dem Tag der offenen Tür möchte die Verbandsgemeinde das Hallenbad als moderne Freizeit- und Sportstätte sowie als Ort der Begegnung präsentieren, an dem Bewegung, Gemeinschaft und Freude im Mittelpunkt stehen.

Veranstaltungsort ist das Hallenbad Glockenspitze, Im Sportzentrum 5, 57610 Altenkirchen. Weitere Infos unter www.vg-altenkirchen.de/hallenbad.