WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen

Am Dienstag, 05. Mai 2026, 18:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Walterschen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Forstgrundstück in der Weizwiese“ in den Ortsgemeinden Kraam und Walterschen; Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Frank-Walter Koch, Ortsbürgermeister