SPEYER – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger aus Speyer

Seit Dienstag, 28.04.2026, wird eine in Speyer wohnende 19-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, ihre Wohnanschrift in Speyer-West. Zuletzt wurde die Vermisste an ihrer Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 19-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 19-Jährigen: – ca. 170 cm groß – 51 kg leicht – längere braune Haare – braune Augen – trägt vermutlich schwarze Leggins und ein rosafarbenes Top. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/EcJbGVr. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei