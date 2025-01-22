WISSEN – Yoga für Krebsbetroffene in Wissen.

Das Rote Kreuz Kreisverband Altenkirchen startet ab Freitag den 13.03.26 wieder mit dem Kurs „Yoga für Krebsbetroffene“. In dem Kurs von 10.15 bis 11.15 Uhr in Wissen, Auf der Rahm 21 (DRK-Heim) sind noch Plätze frei. Dieses Angebot richtet sich an Krebsbetroffene mit und ohne Vorkenntnisse in Yoga. Teilnehmende können durch Yoga wieder Freude an der Bewegung finden. Das Immunsystem wird gestärkt, die Leistungsfähigkeit gesteigert und das Vertrauen in den eigenen Körper wiedererlangt. Yoga bietet ganzheitliche Unterstützung. Mitzubringen wären eine Yoga- oder Gymnastikmatte und bequeme Kleidung, evtl. warme Socken.

Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldungen nimmt die Kursleitung Dorothea Schlechtinger, Tel. 02734 61019 oder per Mail: dorothea.schlechtinger@gmx.de oder beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Tel. 02681 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de entgegen.