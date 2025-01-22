NEUWIED – Prinzenwiegen in Neuwied

Am 4. Februar begrüßte Andrea Haupt die Gäste zum 14. Prinzenwiegen, ein fester Bestandteil des lokalen Karnevals in der Region. Die SWN, als städtisches Unternehmen fühlt sich seit vielen Jahren schon eng mit den Vereinen verbunden, richten dieses Event aus, um das Brauchtum zu fördern. Unter eingefleischten Karnevalisten ist das Prinzenwiegen längst zum Pflichttermin in der Session geworden. Es gilt als beste Party weit und breit. So kamen wieder über 750 Gäste von den Vereinen sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, um über drei Tonnen Süßes für die Umzüge mitzunehmen. Festlich geschmückt und rot beleuchtet zeigte sich die Partymeile in der Wagenhalle der SWN. Einige Gäste aus den Stadtteilen waren mit dem Prinzenbus angereist. Der tourt von Engers, über Heimbach, Oberbieber, Feldkirchen und Irlich. Holt die Gäste ab und bringt sie um 22.45 wieder sicher heim. Im Vorprogramm heizten die Schäl Pänz auf der Bühne die Gäste mit kölscher Partymusik ein. Luftflotte und KG Oberlahr rockten die Bühne und die ausgelassene Stimmung mit Kamelle, Kostümen, Livemusik und Show-Acts sorgte für viel Spaß. Der Höhepunkt des Abends war das traditionelle Wiegen der Kinderprinzenpaare. Aus Heimbach aus Oberbieber Möhnen aus Gladbach und Engers sowie, ein Prinz und ein Dreigestirn. Wieder mal ein toller Abend mit vielen prominenten Gesichtern aus Politik und Wirtschaft und jeder Menge kleiner Nachwuchsjecken.

Wahrscheinlich werden sie, wie Prinzessin Aurelia, die seit ihrem 5 Lebensjahr unten an der Bühne gesessen hatte, die nächste Generation sein, die hoffentlich wieder in Kamelle zum traditionellen Prinzenwiegen der SWN auf der Waage sitzen wird. (mabe) – Fotos: Marlies Becker