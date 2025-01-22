MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren
Am Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
- Darstellung der finanziellen Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen im Jahr 2025
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Terminplanungen für 2026
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister