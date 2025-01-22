Bürgerkurier

MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
  2. Darstellung der finanziellen Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen im Jahr 2025
  3. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  4. Terminplanungen für 2026
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister

