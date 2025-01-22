MEHREN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mehren

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehrhaus Mehren eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds Darstellung der finanziellen Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen im Jahr 2025 Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Terminplanungen für 2026 Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister