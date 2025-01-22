KOBLENZ – Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll in der Koblenzer Innenstadt

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollmaßnahme führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 zusammen mit Kontrollkräften des Hauptzollamts Koblenz am 5. Februar 2026 umfangreiche Kontrollen im Innenstadtgebiet von Koblenz durch. Im Fokus der Maßnahme standen insgesamt fünf Shisha-Bars, ein Shisha-Shop sowie zwei Kioske. Ziel der Kontrollen war die

Überprüfung der Einhaltung steuerrechtlicher, ordnungsrechtlicher sowie sicherheitsrelevanter Vorschriften. Während der Kontrollen wurden mehrere steuerrechtliche Verstöße festgestellt. Die entsprechenden Sachverhalte wurden durch das Hauptzollamt Koblenz aufgenommen und werden dort weiterbearbeitet. In einer Shisha-Bar stellten die Einsatzkräfte zudem einen griffbereit gelagerten

Elektroschocker sowie ein großes Pfefferspray fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden vereinzelt Ordnungswidrigkeiten sowie baurechtliche Verstöße festgestellt. Diese wurden zur weiteren Prüfung und Bearbeitung an die jeweils zuständigen Behörden weitergeleitet. Im Rahmen der Maßnahme wurden mehrere Personen kontrolliert. In einem Fall wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Kontrollen dienen neben der Feststellung von Verstößen auch der präventiven Präsenz der beteiligten Behörden. Im Rahmen einer vernetzten Sicherheitsarbeit sollen Synergieeffekte zwischen den Sicherheitsbehörden genutzt, durch sichtbare Präsenz das

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt sowie die Verantwortlichen für die Einhaltung bestehender Vorschriften sensibilisiert werden. Die beteiligten Behörden bewerten die durchgeführten Maßnahmen insgesamt als wichtigen und zielgerichteten Beitrag zur Stärkung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Koblenz. Quelle Polizei