BIELSTEIN – Johannespassion von Bach in Bielstein und Holpe – Vorverkauf hat begonnen

Die Musikschule der Homburgischen Gemeinden, die kath. Gemeinde Oberberg Süd und die Kirche der Künste Holpe laden herzlich ein zu zwei Aufführungen der berühmten Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Das Vokalensemble A CAPPELLA Köln, der Projektchor CHORZEIT der Musikschule, der Chor ´72 Dieringhausen und der Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe musizieren gemeinsam mit Orchester und den Solisten Antje Bischof, Katrin Sander, Philipp Hoferichter und Arndt Schumacher unter der Leitung von Dirk van Betteray.

Die Aufführungen finden statt am Palmsonntag, 29. März 2026 um 17 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in Wiehl-Bielstein und am Karfreitag, 03. April 2026 um 19 Uhr in der KIRCHE DER KÜNSTE St. Mariä Heimsuchung Morsbach-Holpe. Karten zum Preis von 25 € (Schüler und Studenten: 15€) sind im Vorverkauf AB SOFORT erhältlich in der Geschäftsstelle der Musikschule der Homburgischen Gemeinden (Tel.: 02262-99260), im Pfarrbüro Morsbach (02294-238) sowie über die Chormitglieder.