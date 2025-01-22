WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
Am Donnerstag, 19. Februar 2026, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Erteilung des Einvernehmens zum Befreiungsantrag für die Errichtung eines Gartenhauses mit überdachtem Holzlagerplatz außerhalb der überbaubaren Fläche
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinheiten
- Sachstand Mehrgenerationenplatz „Am Seifen“
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Vertragsangelegenheit
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
Max Weller, Ortsbürgermeister