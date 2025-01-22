WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Forstwirtschaftsplan 2026 Erteilung des Einvernehmens zum Befreiungsantrag für die Errichtung eines Gartenhauses mit überdachtem Holzlagerplatz außerhalb der überbaubaren Fläche Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinheiten Sachstand Mehrgenerationenplatz „Am Seifen“ Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Vertragsangelegenheit Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes

Max Weller, Ortsbürgermeister