REGION – Bündnis für Medienkompetenz stellt sich vor

Im Jungen Schlosstheater in Neuwied hatten die Vertreter der Kinder und Jugendförderung, das Kreismedienzentrum und die Austhetos Akademie Neuwied eingeladen, um ihr geplantes gemeinsames Projekt vorzustellen. Ihre Vision Handlungsnahe Angebote, praxisnahe Programme, Workshops anzubieten, die Kinder und Jugendliche dort abholt, wo sie stehen.

Das Bündnis möchten Prävention und Aufklärung bieten. Hinweise zu Risiken und Chancen in der Digitalen Welt bieten, Umgang mit Mobbing, Fake News, Privatsphäre, sowie Tools und Konzepte zur Vermittlung von Medienkompetenz vermitteln. Vor allem beabsichtigt das Bündnis Kinder und Jugendliche mit Projekten und Rahmenprogrammen in der Medienwelt, die Kinder und Jugendlichen spielerisch und nachhaltig zu stärken.

Landrat Hallerbach und Bürgermeister Jung begrüßten die Visionen der Beteiligten und wünschten viel Erfolg, bei einem nicht leichten Vorhaben, dass wie Landrat Hallerbach betonte, keine Eintagsfliege, sondern ein langer Weg ist. Für das nächste Jahr ist ein Netzwerktreffen geplant, wo schon mögliche neue Partner gefunden sind, um sich mit Ideen auszutauschen. Hier sollen auch dann neue Kooperationsprojekte geplant werden. Der Start ist der 3. März2026 und die Planung für vier Medientage steht in den Startlöchern. Mit einem gemeinsamen Foto der Beteiligten mit Landrat Hallerhach und Bürgermeister Jung endete die Vorstellung der Projekte, die nun verwirklicht werden sollen. (mabe) – Fotos: Marlies Becker