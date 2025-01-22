ALTENKIRCHEN – Kleidertauschparty in Altenkirchen – Tauschen in der Fußgängerzone – Kleidertauschparty kommt in die Wilhelmstraße

Mitten in der City wird am 28. Februar wieder fleißig getauscht: Der ehemalige Lederwarenladen in der Wilhelmstraße 8 – zwischen Mehrgenerationenhaus und Kompa – verwandelt sich von 10 bis 16 Uhr ins „Grüne Wohnzimmer“. Dort lädt der Ortsverband der Grünen Altenkirchen-Flammersfeld zur nächsten Kleidertauschparty ein.

Seit der temporären Schließung der Jugendkunstschule ist die beliebte Veranstaltung vor allem mobil unterwegs. Nachdem sie an mehreren Standorten in Altenkirchen und sogar schon in Au stattfand, macht sie nun Halt in der Fußgängerzone. Wetterabhängig wird die Tauschparty auf die Außenfläche erweitert.

Das Prinzip bleibt unverändert: In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher stöbern, anprobieren und mitnehmen, was gefällt. Bei Kaffee, Tee, Waffeln und Snacks bleibt zudem genügend Raum für fröhliche Gespräche und lockere Begegnungen. Im Mittelpunkt steht bewusstes, faires und nachhaltiges Geben und Nehmen. „Wir bitten alle darum, keine größeren Mengen an Kleidung abzugeben, sondern ausgesuchte Kleidungsstücke mitzubringen.

Uns ist vor allem der Tauschgedanke wichtig“, betont Nadja Michels, eine der Organisatorinnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Anschluss trotzdem viele Kleidungsstücke übrigbleiben. Nicht getauschte Kleidungsstücke werden bei der Tafel in Altenkirchen ausgelegt und an weitere soziale Einrichtungen gespendet. Die Veranstalterinnen freuen sich auf viele Tauschbegeisterte und einen lebendigen Tag in der Innenstadt. Kleidertauschparty am Kulturhafen in Au (Sieg), Oktober 2025