KREIS ALTENKIRCHEN – Großartige Erfolge für die Kreismusikschule bei „Jugend musiziert“

Beim Regionalwettbewerb des bundesweiten Nachwuchswettbewerbs „Jugend musiziert“ im Schloss Engers, in Bonn und Siegburg erzielten die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule hervorragende Ergebnisse.

„Jugend musiziert“ wird seit 1963 jährlich veranstaltet und gilt als der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit seiner Gründung haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstalter ist der Deutsche Musikrat; finanziert wird der Wettbewerb vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gemeinsam mit Kommunen und Sparkassen.

Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Altenkirchen nahmen in verschiedenen Kategorien teil. Neben der großen Wertung Klavier solo waren sie in diesem Jahr auch in den Kategorien Drum-Set (Pop) sowie in der Ensemblewertung Kammermusik für Streich- und Blasinstrumente (gleiche Instrumente) vertreten.

Laut Mitteilung der Veranstalter zeigt die hohe Teilnehmerzahl auch 2026 das große Engagement der jungen Musikerinnen und Musiker sowie das hohe musikalische Niveau und die ausgezeichnete Qualität der Musikausbildung in der Region. Nach monatelanger intensiver Vorbereitung konnten sich alle Teilnehmenden über Preise freuen, darunter besonders viele erste Preise.

Ergebnisse nach Altersgruppen im Überblick:

Kammermusik für Blasinstrumente

• AG Ia: 1. Preis, 24 Punkte – Josefine Brühl, Johanna Aul, Mila Schmidt

• AG III: 1. Preis, 21 Punkte – Mara Wittershagen, Kathrin Wall

Kammermusik Streichinstrumente

AG Ib: 1. Preis, 21 Punkte – Sophie Scholz, Alexander Poppel

Akkordeon-Kammermusik

• AG III: 1. Preis, 23 Punkte mit Weiterleitung – Mara Kann, Liesbeth Telke, Lina Pieritz, Jenny Bergstresser

Drum-Set (Pop)

• AG III: 1. Preis, 22 Punkte – Lias Schmidt

Klavier solo

• AG Ib: 1. Preis, 22 Punkte – Emil Koloska

• AG II: 2. Preis, 18 Punkte – Mabell AK

• AG II: 2. Preis, 18 Punkte – David Leo Abrahiem

• AG III: 1. Preis, 21 Punkte – Haoshi Li

• AG III: 2. Preis, 20 Punkte – Sarina Bröhl

• AG IV: 1. Preis, 21 Punkte – Theophanu Squillace

• AG V: 1. Preis, 21 Punkte – Lefei Wang

• AG V: 1. Preis, 21 Punkte – Haoge Li

Der Regionalwettbewerb bietet den Kindern und Jugendlichen jedoch weit mehr als Bewertungen und Platzierungen. Er schafft Raum für Begegnungen mit anderen musikbegeisterten jungen Menschen, ermöglicht das Kennenlernen neuer Werke und gibt durch Beratungsgespräche mit den Fachjuroren wertvolles Feedback und wichtige Impulse für die weitere musikalische Entwicklung. Damit erfüllt „Jugend musiziert“ seine pädagogische Zielsetzung, musikalischen Nachwuchs gleichermaßen zu fordern und zu fördern, in besonderer Weise.

Die Kreismusikschule Altenkirchen gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu ihren großartigen Leistungen. Ein besonderer Dank gilt zudem den engagierten Lehrkräften Simone Bröhl, Elmar Hüsch, Carmen Daniela, Guillermo Banz, Natalia Kazakova, die die Schülerinnen und Schüler mit großer Motivation begleitet haben, sowie allen Eltern, die ihre Kinder tatkräftig unterstützen.