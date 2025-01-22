ASBACH – Infoabend – Wenn Kinder trauern – Unterstützung für Eltern und Bezugspersonen

Der Tod eines nahestehenden Menschen oder auch eines Haustieres wirft bei Kindern viele Fragen auf. Ihre Art zu trauern, unterscheidet sich dabei oft grundlegend von der Erwachsener. Um Eltern und andere Bezugspersonen im Umgang mit dieser besonderen Situation zu stärken, bieten die Kreisvolkshochschule Neuwied und der Hospizverein Neuwied gemeinsam einen Informationsabend zum Thema „Kinder trauern anders“ an.

Der Abend findet am 24. März von 18:30 bis 20:30 Uhr in der Realschule plus in Asbach statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Geleitet wird die Veranstaltung von Beate Christ, Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterin. Sie gibt praxisnahe Einblicke in kindliche Trauerprozesse und zeigt auf, wie Erwachsene Kindern Halt geben können – mit ehrlichen Worten, altersgerechten Erklärungen und einem offenen Umgang mit eigenen Gefühlen. Typische Unsicherheiten und Fragen aus dem Familienalltag werden aufgegriffen und gemeinsam besprochen.

Eingeladen sind Eltern, Großeltern und alle Interessierten, die Kinder in Trauersituationen begleiten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02683 9120 oder über www.kvhs-neuwied.de/A152-26-1