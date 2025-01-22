FLAMMERSFELD – Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes in Flammersfeld

Am 07.02.2026, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall beim Befahren des Norma-Parkplatzes. Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen. Quelle Polizei