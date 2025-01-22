WISSEN – Wettstreit der Jungmajestäten 2025 vom Schützenkreis 13.1 Altenkirchen (Ww.) e.V.

Freitag fand das Kreisjugendkönigschießen im Schützenhaus des Wissener SV statt. Um 17:30 Uhr trafen sich die Jungmajestäten, um den diesjährigen Kreisjugendkönig zu ermitteln. Zum Königsschießen mit dem Luftgewehr (20 Schuss) traten fünf amtierende Jungschützenköniginnen an. Gewertet wurde der jeweils beste Teiler, also der beste Schuss im Zentrum. Die Proklamation fand direkt im Anschluss statt und die Kreisjugendkette wurde überreicht an die neue Kreisjugendkönigin:

Fabienne Renée Endres (KKSV Orfgen, Teiler 15,6)

Platz 2 Julia Pfeiffer (SV Maulsbach, Teiler 22,8)

Platz 3 Melina Wendler (Wissener SV, Teiler 53,4)

Platz 4 Lara Isabelle Flatt (KKSV Döttesfeld)

Platz 5 Merle-Sofie Kempf (SV Weitefeld)

Platz 6 Silja Malin Schneider (SV Leuzbach-Bergenhausen)