MONTABAUR – Call Center Betrüge – aktuelle Welle in Montabaur

Montabaur und Umgebung. Die Polizei Montabaur warnt die Bevölkerung vor einer aktuellen Welle an sogenannten Call Center Betrügen. In der Region Westerwald werden wieder betrügerische Anrufe festgestellt. Es werden vorwiegend ältere Menschen mit dem modus operandi Falscher Polizeibeamter angerufen und unter Vorspiegelung einer Legende zur Offenlegung und späteren Herausgabe von Wertsachen verleitet. Bislang konnten drei Anrufe in der Region Montabaur/Westerwald festgestellt werden. Quelle: Polizei