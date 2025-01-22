NASTÄTTEN – Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Verkehrsgefährdung unter Einfluss von Alkohol in Nastätten

Am 26. August 2025 kam es gegen 14:05 Uhr in Nastätten, in der Paul-Spindler-Straße, Ecke Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Verursacher in ein Schaufenster fuhr, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Laut Zeugen sei der Verursacher anschließend die K 77 in Richtung Bettendorf gefahren und habe dort weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen, er war stark alkoholisiert. Zeugen, insbesondere entlang der K 77, aber auch im Bereich der Paul-Spindler-Straße, sowie der Römerstraße, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen zu melden. Quelle: Polizei