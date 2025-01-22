WISSEN – Weniger Leerfahrten – weniger Kosten: Westerwaldbus nimmt Busabstellpaltz in Wissen in Betrieb

Um die Linienfahrten im Bereich Altenkirchen-Wissen effizient durchführen zu können, verfügt die Westerwaldbus nun über einen weiteren Standort. Von dem neuen Busplatz in Wissen an der Blähausstraße werden die Busse ab sofort sowohl für den Schüler- als auch den „Jedermann-Verkehr“ für den Bereich Wissen und Altenkirchen starten. Das spart Zeit und Geld. Für den Raum Betzdorf/Kirchen wird schon seit längerer Zeit eine entsprechende Fläche in Wehbach vorgehalten.

„Die Westerwaldbus setzt hier in Wissen ein bereits länger geplantes Projekt um. Durch die kürzeren Wege werden vor allem Leerfahrten vermieden und jährlich Kosten in sechsstelliger Höhe eingespart“, so Geschäftsführer Oliver Schrei. Vor dem Hintergrund, dass sich der ÖPNV in den vergangenen Jahren bundesweit sprunghaft verteuert hat, soll die Maßnahme auch den Haushalt des Kreises entlasten.

„Die Inbetriebnahme des Busplatzes in Wissen ist Teil einer Strategie der Westerwaldbus, die Kosten des Kreises für den ÖPNV zu reduzieren. Weitere Maßnahmen sind die Streichung von wenig genutzten Buslinien und die Optimierung des Fahrplans insgesamt“, erklärt der für den ÖPNV zuständige 1. Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus.

Zugleich wird das Platzproblem am Standort Bindweide entschärft. Wo in Ruhezeiten die Busse dicht aneinander geparkt werden mussten, entspannt sich die Lage deutlich. Mehr Platz zum Rangieren reduziert die Unfallgefahr.

Das angemietete Grundstück in Wissen umfasst rund 3.000 m². Hier können bis zu 16 Fahrzeuge unterschiedlicher Größe (Solo-, Gelenk- und Kleinbusse) abgestellt werden. Hinzu kommen Parkflächen für die Mitarbeiter. Für die rund 20 Fahrerinnen und Fahrer wurde ein Bürocontainer aufgestellt, der als Aufenthalts- und Sozialraum mit Küche und WC dient.