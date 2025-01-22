VG KIRCHEN – Tagesausflug des Seniorenbeirates führt zur Straußenfarm Gemarkenhof nach Remagen und Linz am Rhein – Anmeldungen ab dem 25. August möglich

Wie bereits angekündigt, findet die diesjährige Seniorenfahrt für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger (ab 60 Jahren) der Verbandsgemeinde Kirchen am Dienstag, 16. September 2025 und noch einmal am Donnerstag, 18. September 2025 statt. Motto ist: „Die Welt der Strauße!“

Wissenswertes und kurioses rund um den Strauß erfahren die Teilnehmer bei einer Führung mit der hofeigenen Bimmelbahn. Mit einem Halt bei den Zuchttieren wird die Rundreise begonnen, bevor es zu den großen Herden in verschiedenen Altersstufen geht, wo auch Tuchfühlung erlaubt ist. Der anschließende Blick in den Kindergarten ist immer einen Besuch wert. Zum Schluss das Highlight der Führung: der Brutraum, wo fast immer Küken schlüpfen – mit etwas Glück beginnt eines in dem Moment seinen Weg in die Welt.

An allen Stationen wird ein mehrminütiger Aufenthalt eingelegt mit der Möglichkeit auszusteigen und mit den Tieren auf Tuchfühlung zu gehen.

Bevor es auf Bimmelbahn-Tour über die Farm geht, hat man Gelegenheit im Restaurant a`la Carte zu Mittag zu essen. Den Tag wird dann in Linz am Rhein zur freien Verfügung ausklingen, bevor die Heimreise angetreten wird. Ankunft in Kirchen an den bekannten Haltestellen wird ab ca. 20:30 Uhr sein.

Der Preis für diese Tagesfahrt beträgt (ohne Verpflegung) 15,00 Euro pro Person und wird auf der Hinfahrt eingesammelt (bitte passend bereithalten). An beiden Tagen werden jeweils zwei Busse zum Einsatz kommen. Gegen 09.30 Uhr werden die Busse vom Ev. Altenzentrum, Austraße in Kirchen gemeinsam, bei hoffentlich bestem Wetter, in Richtung Remagen starten. Die Abfahrtszeiten sind wie folgt vorgesehen und gelten sowohl für die Fahrt am Dienstag, 16. September, als auch für Donnerstag, 18. September 2025.

Bus 1: 08.30 Uhr Mudersbach Kirmesplatz (wegen der Baustelle B62 gemeinsam für Niederschelderhütte und Mudersbach), 08.40 Uhr Brachbach Austraße (Feuerwehrhaus), 08.45 Uhr Freusburg, Ev. Gemeindehaus, 08.55 Uhr Offhausen Dorfplatz, 09.00 Uhr Bushaltestelle Druidenhalle 09.05 Uhr Bushaltestelle Druidenschlösschen, 09.10 Uhr Bushaltestelle Kirmesfeldstraße, 09.20 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Bus 2: 08.25 Uhr Friesenhagen, Bushaltestelle Festplatz, 08.35 Uhr Bushaltestelle Harbach Ort (Fahrtrichtung Niederfischbach), 08.45 Uhr Niederfischbach Marktplatz, 08.50 Uhr Niederfischbach Bahnhof, 08.55 Uhr Niederfischbach, ehemalige Grundschule, 09.05 Uhr Bushaltestelle Hüttenschenke Wehbach, 09.10 Uhr Bushaltestelle Kircherhütte (Lidl), 09.20 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Die Zahl der Teilnehmer ist für beide Tage jeweils auf maximal 90 begrenzt, wobei eine Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldung erfolgen wird. Eine nachträgliche Ummeldung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Namentliche Anmeldungen ab 25. August 2025 (ab 9:00 Uhr) bis spätestens 29. August 2025 telefonisch bei Florian Fuchs (02741/688 879 oder per E-Mail an seniorenbeirat@kirchen-sieg.de. Bitte geben sie bei der Anmeldung den/die Namen, den Tag und unbedingt die Busnummer und die Abfahrtszeit an. Demenzkranke und stark Mobilitätseingeschränkte nur mit einer Begleitperson teilzunehmen!