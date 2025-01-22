FRIESENHAGEN – Kleine Orgelreise anlässlich des 15. Deutschen Orgeltages

Am Freitag, 12. September wird herzlich zu einer kleinen ökumenischen Orgelreise mit Gisela Ries-Sudowe und Dirk van Betteray eingeladen. Begonnen wird um 18 Uhr mit einem ersten halbstündigen Konzert in der St. Bonifatiuskirche in Wildbergerhütte, bei dem neben reiner Orgelmusik für zwei und vier Hände auch Werke für Gesang und Orgel erklingen. Um 19 Uhr gibt es eine kürzere musikalische Station mit Musik für Harmonium solo und mit Gesang in der Odenspieler Johanneskapelle, bevor um 19.30 Uhr das dritte Konzert in der evangelischen Kirche in Odenspiel beginnt. Dort steht u.a. ein musikalischer Dialog von Orgel und Klavier auf dem Programm. Im Anschluss sind alle Zuhörer zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kirchenmusik in Form einer Kollekte wird gebeten. Der „Reiseweg“ von Wildbergerhütte nach Odenspiel erfolgt jeweils in eigener Verantwortung.