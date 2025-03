WISSEN – Weibliche SSV C-Jugend gewinnt gegen die Mädels der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler (15:20)

Nach einer durchwachsenen Saison in der Oberliga, geprägt von knappen aber auch teils deutlichen Niederlagen und einem Unentschieden, sollte am vergangenen Samstag endlich der langersehnte Sieg her. Gegner waren die Mädels der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler, bei denen man in der Hinrunde noch mit 22:15 verloren hatte. Der Druck war also entsprechend hoch und so präsentierten sich die Mädels aus Wissen auch entsprechend angespannt und fahrig.

Auch die deutliche Ansprache in der Kabine, sich wieder in die geübten Abläufe aus den Trainingseinheiten zu begeben, zeigte kaum Wirkung. Trotzdem gelang es den Wisserinnen bis auf die Anfangsphase immer eine Tordifferenz zum Gegner zu bewahren und so gewann man schließlich mit einem Vorsprung von 5 Toren. Ein wichtiger Sieg für die Moral.

Wieder einmal war es auch die SSV-Torhüterin Maria Kisil, die ihre Mannschaft durch eine solide Leistung im Spiel hielt. Das letzte Meisterschaftsspiel findet am 29. März 2025 in Mendig statt.

Auch hier gilt die Parole, die Saison mit einem Sieg zu beenden.

Für den in den letzten Wochen deutlich gewachsenen Kader spielten: Amy Kölschbach, Lucia Groß, Milla Petri, Elisa Seibert, Marta Kisill, Lilly Reifenrath, Marleen Brenner, Anna Mosbach, Natalia Kisil, Medina Mujezinovic, Enie Papenfuß, Ida Brenner und Maria Kisil im Tor.