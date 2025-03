ALPENROD – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der L 288

Sonntagnachmittag, 16. März 2025, um 15:34 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Landstraße L 288 von Hachenburg kommend in Richtung Alpenrod. Eine 76jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Hachenburg wollte berechtigt nach links in einen Feldweg abbiegen und zeigte dies rechtzeitig und deutlich an. Zwei nachfolgende Personenkraftwagen erkannten dies und hielten an. Der erst darauf folgende Motorradfahrer, ein 57jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg, schaffte es wegen mutmaßlich unangepasster, zu hoher Geschwindigkeit nicht, hinter den anhaltenden Fahrzeugen zu stoppen und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort kollidierte er mit dem abbiegenden Auto. Der am Bein schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde in ein Siegener Krankenhaus geflogen. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers musste die Strecke gesperrt werden, konnte aber um 16:30 Uhr wieder frei gegeben werden. Die beiden Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Quelle: Polizei