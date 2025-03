WISSEN – SSV Wissen siegt mit 31:25 gegen TV Bad Ems II in der Bezirksoberliga

In der Handball-Bezirksoberliga empfing der SSV95 Wissen den Tabellennachbarn TV Bad Ems II. Die Wissener traten mit einer dezimierten Mannschaft an, doch der Gegner aus Bad Ems war noch stärker betroffen: Mit nur sieben Spielern und ohne Trainer reiste das Team an, sodass alle Spieler die gesamten 60 Minuten durchspielen mussten. Am Ende sicherte sich der SSV95 Wissen mit einem 31:25-Heimsieg die wichtigen Punkte.

Trotz des Siegs gestaltete der SSV das Spiel über weite Strecken unnötig spannend. Vor allem in den ersten 40 Minuten gelang es den Wissenern nicht, ihre Überzahl effektiv zu nutzen. Die Bad Emser zeigten eine beachtliche Leistung und hielten lange Zeit mit, obwohl sie weder wechseln noch auf taktische Anpassungen durch einen Trainer zurückgreifen konnten.

Erst ab der 45. Minute fand der SSV zu einer besseren Spielweise und konnte das Spiel in der Schlussphase entscheiden. Besonders die Defensive überzeugte in den letzten zwölf Minuten, in denen kein Gegentor mehr zugelassen wurde. Letztlich war die deutliche Führung am Ende auch auf die Erschöpfung der Bad Emser Spieler zurückzuführen, die aufgrund ihrer personellen Situation in der Schlussphase einbrachen.

Der SSV kann sich über die zwei Punkte freuen, die in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle erkämpft wurden. Trotz der Schwierigkeiten und der nicht immer überzeugenden Leistung bleibt das Team auf Kurs und blickt positiv auf die kommenden Aufgaben in der Liga.