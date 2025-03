NEUWIED – Verleihung der Ehrennadel und des Sport-Obelisken in Neuwied

Landrat Achim Hallerbach begrüßte am Freitag, 14. März 2025, im Roentgen-Museum Neuwied die Gäste, die zur Verleihung der Ehrennadel und des Sport-Obelisken gekommen waren. Erwin Schützeichel aus Neustadt/Wied und Wolfgang Theis aus Steimel erhielten als Würdigung ihrer Ehrenamtlichen Verdienste die Auszeichnung mit Urkunde vom Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Danach noch Blumen und Wein vom Kreis Neuwied. Jürgen Becker aus Windhagen wurde mit dem Sport-Obelisken des Landes ausgezeichnet.

Im Festsaal zwischen wertvollen Röntgenmöbel und Kinzinguhren hatten sich Familie, Freunde, Bürgermeister und Weggefährten versammelt, um den festlichen Augenblick mitzuerleben. Mit dabei, für die Musikalische Unterhaltung, Ruth Zimmermann und die Herren Johannes Weiß am Piano und Wilfried Bellinghausen am Vibraphone, die inzwischen fester Bestandteil der Ehrennadel-Feierstunden geworden sind. Mit ihren individuell ausgewählten Interpretationen setzen die Drei jeder Feierstunde ein ganz besonderes Sahnehäubchen auf.

Erwin Schützeichel aus Neustadt der wegen seiner unermüdlichen Sorge für die Schönheit und den Anstrich der Kapellen im Asbacherland und seine Ehrenamts-Tätigkeit als Nikolaus in Schulen und Kindergärten, Sportvereinen Privathaushalten von seinem Verbandsbürgermeister aus Asbach eine Laudatio erhielt, die zum Schmunzeln war und für Erheiterung sorgte. Ebenfalls recht lustig war es bei der nächsten Rede des Verbandsbürgermeisters aus Puderbach, der so einiges aus dem Ehrenamtsleben von Urgestein Wolfgang Theis zu berichten wusste. Beide Ehrenamtler hatten aber auch selbst noch lustige Gedichte und Geschichten auf Lager, so dass viel gelacht wurde.

Etwas ernster war es bei der Verleihung des Sportobeliken an Jürgen Becker aus Windhagen. Der fünf Jahrzehnte Kindern und Erwachsenen in seiner Freizeit ehrenamtlich das Schwimmen beigebracht hat. Er rief in seiner Dankesrede die Kommunale Familie dazu auf, die Voraussetzungen zu schaffen, das alle Menschen und besonders Kinder schwimmen lernen können. Nicht zuletzt, um die steigende Zahl der Badetoten zu verringern. Nach dem Schlussakkord der Musik wurden noch ein paar Fotos gemacht bevor der Landrat die Gäste zum kulinarischen Teil mit netten Gesprächen ins Foyer eingeladen hat. (mabe) Fotos: Marlies Becker