Langenhahn – Vermisstenfahndung nach abgängiger Person in Langenhahn

Sonntag, 16. März 2025, wurde der Polizeiinspektion Westerburg gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass ein 78-jähriger Bewohner aus einer Pflegeeinrichtung in Langenhahn, Westerburger Straße, abgängig ist. Der Mann soll sich in einem orientierungslosen Zustand befinden. Daher wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, ob die Person möglicherweise irgendwo gesichtet worden ist. Hinweise bitte an die Polizei in Westerburg, Tel.: 02663 98050.