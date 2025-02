WISSEN – Verkehrskontrolle in Wissen – Fahrer flüchtete über Zaun

Mittwochmorgen, 19. Februar 2025, richtete die Polizei Betzdorf eine Kontrollstelle in der Schloßstraße in Wissen ein. Gegen 02:30 Uhr näherte ich ein PKW der Verkehrskontrolle, stoppte jedoch ein paar Hundert Meter vor dem Anhalteposten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an dem VW Polo stand die Fahrertür offen und es konnte gerade noch eine dunkel gekleidete Person erkannt werden, wie sie über einen Zaun kletterte und in der Dunkelheit verschwand. Die Beifahrerin hatte der Mann im Fahrzeug zurückgelassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Gripptütchen mit Kokain in der Fahrertür sichergestellt werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein amtsbekannter 30-jähriger aus der VG Hamm als Fahrer festgestellt werden. Es wurden verschiedene Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der PKW wurde sichergestellt. Quelle: Polizei