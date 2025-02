STADT NEUWIED – Qualifizierung an der vhs erfolgreich abgeschlossen – Acht neue Tageseltern für Neuwied und Umgebung

Sie fehlen in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden. Die Rede ist von Betreuungsplätzen für Kinder im Kita-Alter. Auch wenn die Stadt Neuwied den Ausbau der Kita-Plätze aktiv vorantreibt, ist die Betreuungssituation auch in der Deichstadt angespannt. Bauliche Maßnahmen wie Neuerrichtungen oder die Erweiterung von Kitas können sich von der Planung bis zum Einzug der Kita-Gruppen jahrelang hinziehen. Aus diesem Grund werden in Neuwied auch andere Wege beschritten, um dem Mangel entgegenzuwirken: Die städtische Volkshochschule bietet in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Neuwied und den Jugendämtern von Stadt und Landkreis Neuwied einen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson an. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben diesen kürzlich erfolgreich abgeschlossen und erweitern ab sofort das Betreuungsangebot in und um Neuwied.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich um eine familiennahe und flexible Betreuungsform für Kinder von 0 bis 14 Jahren. Bis zu fünf Kinder kann eine Tagespflegeperson betreuen – in der Regel handelt es sich hierbei um Kinder im Kita-Alter. Um die Qualität in der Betreuung sicherzustellen, wurden die frischgebackenen Kindertagespflegepersonen seit April 2023 in über 300 Unterrichtsstunden umfassend zu pädagogischen, psychologischen und rechtlichen Themen auf Grundlage des Qualifizierungshandbuches des Deutschen Jugendinstituts München geschult. Zusätzlich zur Theorie absolvierten alle Teilnehmenden ein mindestens 80-stündiges Praktikum bei aktiven Tagespflegepersonen und in Kindertagesstätten.

Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung mit Zeugnisübergabe lobten die Kursleiterinnen die angenehme Lernatmosphäre und die gegenseitige Unterstützung unter den Gruppenteilnehmern. In ihrem Fachbereich „Arbeit und Beruf“ wird die vhs Neuwied die Tageseltern mit ergänzenden Angeboten – etwa zur gesunden Kinderverpflegung – auch weiterhin unterstützen. Alle Informationen hierzu sind online unter www.vhs-neuwied.de erhältlich. Die Katholische Familienbildungsstätte freut sich darauf, noch in diesem Jahr den nächsten Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege durchzuführen – weitere Informationen folgen bald auf www.fbs-neuwied.de. Die Kontaktdaten der frisch ausgebildeten Tageseltern sind über das Stadtjugendamt bei Stephanie Kötting (E-Mail: stephanie.koetting@neuwied.de; Tel: 02631/802 373) oder bei ihrer Kollegin vom Landkreis Jasmin Assadian (E-Mail: jasmin.assadian@kreis-neuwied.de; Tel: 02631/803 334) erhältlich. Eine der Teilnehmerinnen hat unter www.kleine-igelbande-neuwied.de bereits eine Webpräsenz für ihre Kindertagespflege gestartet.