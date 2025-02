BETZDORF – Ladendieb randaliert nach Hausverbot in Betzdorf

Am Dienstagabend, 18. Februar 2025, wurde um 18:40 Uhr ein Ladendieb in der Betzdorfer Netto-Filiale festgestellt. Der 49-jährige Mann weigerte sich zunächst die entwendeten Gegenstände herauszugeben und seine Personalien zu nennen. Daher wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Nach dem die Sachverhaltsaufnahme erfolgt war, wurde dem Mann ein Hausverbot erteilt und er sollte von der Polizei aus dem Geschäft begleitet werden. Der Mann warf sich jedoch plötzlich in einen Produktaufsteller und riss einen Wagen der Reinigungskraft um. Dann schrie er auf dem Boden liegend um Hilfe und behauptete, dass die Polizei ihn in das Regal gestoßen hätte. Der renitente und alkoholisierte Mann, der neben dem Hausverbot auch den polizeilichen Platzverweis nicht befolgte, wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen griff er die Polizisten an. Ein Atemalkoholtest ergab später 2 Promille und es wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei