MAINZ – Erste Wahlversammlung zur Gründung eines Betriebsrats bei Ubisoft in Mainz

Die Beschäftigten der Ubisoft in Mainz, einem Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitenden in der Gamesindustrie, luden am 17. Februar 2025 zur ersten Wahlversammlung zur Gründung eines Betriebsrats ein. Die Veranstaltung fand in Mainz, mit Unterstützung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) statt und markiert einen bedeutenden Schritt für die Belegschaft in einer wirtschaftlich und strukturell herausfordernden Zeit für die Branche.

Herausforderungen in der Gamesindustrie: Ein starkes Signal der Beschäftigten

Die Gamesindustrie steht weltweit vor großen Herausforderungen. Internationale Entlassungen, die Schließung etablierter Studios und Unsicherheiten in der Projektfinanzierung zeigen, wie volatil die Branche geworden ist. Auch in Deutschland sind Unternehmen mit wirtschaftlichem Druck konfrontiert, während die Beschäftigten oft mit unsicheren Arbeitsverhältnissen, Überstunden und fehlender Mitbestimmung kämpfen.

Vor diesem Hintergrund setzen die Mitarbeitenden der Ubisoft in Mainz mit der geplanten Betriebsratsgründung ein starkes Zeichen für Mitbestimmung, Transparenz und eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens. Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen langfristig zu sichern und einen sozialen Dialog zwischen Belegschaft und Geschäftsführung zu etablieren.

Unterstützung durch ver.di

Die für die Gamesbranche zuständige Gewerkschaft ver.di unterstützt die Beschäftigten aktiv bei der Betriebsratsgründung. Holger Meuler, Gewerkschaftssekretär bei ver.di, betont die Notwendigkeit von mehr Mitbestimmung in der Branche: „Die Gamesindustrie ist eine kreative und innovative Branche, doch viele Beschäftigte arbeiten unter prekären Bedingungen – oft ohne gesicherte Arbeitszeiten, faire Vergütung oder echte Mitspracherechte. Die Gründung eines Betriebsrats ist ein wichtiger Schritt, um diesen Missständen entgegenzuwirken und den Beschäftigten eine starke Stimme zu geben.“

„Die Initiative der Belegschaft bei Ubisoft in Mainz ist ein ermutigendes Signal, das zeigt, dass immer mehr Beschäftigte der Gamesbranche erkennen, dass gute Arbeit auch gute Bedingungen braucht. Wir von ver.di stehen ihnen mit unserer Erfahrung und Unterstützung zur Seite, um diesen Prozess erfolgreich zu begleiten“, ergänzt Andreas Wiese von ver.di. Meuler und Wiese sehen die Wahlversammlung als richtungsweisend.

Erster Schritt zur offiziellen Betriebsratswahl

Auf der Wahlversammlung am 17. Februar 2025 haben die Teilnehmenden einen Wahlvorstand gewählt, der anschließend die offizielle Betriebsratswahl organisiert. Die Initiative zur Gründung eines Betriebsrats wurde von einer Gruppe engagierter Mitarbeitender ins Leben gerufen, die sich für mehr Mitbestimmung und eine sichere Arbeitsumgebung einsetzen. Für alle Interessierten steht ver.di gerne zur Verfügung, um beratend zur Seite zu stehen.