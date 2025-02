PRACHT – Lebensmittel rund um die Uhr in Pracht – 30 Besucher bei der Einweihung der „Musall’s Regionalkiste 24/7“

Der Verkaufsautomat in Pracht wurde offiziell eingeweiht. Über 30 Besucher konnten sich über die angebotenen Lebensmittel informieren. Eier, Nudeln, Milch und Joghurt sowie Wurstspezialitäten, Honig und weitere Lebensmittel vermarkten die Brüder Dominik und Dannik Musall aus Heckenhof über Verkaufsautomaten, die sie „Regionalkisten 24/7“ nennen. Eine solche (es ist die dritte in der Region) steht seit einigen Tagen in Pracht – an der Bergstraße 89 auf dem Firmengelände der Firma Ingo Krämer an der L 267.

Die Betreiber bieten hier Produkte aus eigener landwirtschaftlicher Erzeugung und weiteren Herstellern aus der Region an. „Wir freuen uns über den neuen Standort. Die Lage an der Landesstraße ist optimal. Nicht nur Einheimische, sondern auch Berufspendler können hier rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche frische und regionale Waren zu einem fairen Preis einkaufen“ so Dannik Musall. Er und sein Bruder bieten je nach Saison unterschiedliche Sortimente an. So kommen beispielsweise Grillfreunde im Sommer nicht zu kurz. Delikate Steaks und Bratwürste aus eigener Herstellung werden angeboten, ebenso warten leckere Brotbackmischungen auf Abnehmer.

Ortsbürgermeister Matthias Ebach ist begeistert von der Regionalkiste und überreichte ein Präsent an die Betreiber sowie an Ingo Krämer. Im Februar 2024 hatten die Jungunternehmer ihr Verkaufskonzept dem Gemeinderat vorgestellt, dass auch jeden überzeugt hat. Da die Gemeinde keine geeignete Fläche anbieten konnte, wurde ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer der Bergstraße 89 geschlossen.

Der Automat ersetzt zwar nicht den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt, doch bereichert er zumindest das Angebot. In den vergangenen Jahren war man bemüht wieder eine Verkaufsstelle in Pracht anzubieten. Bis 2016 gab es noch den Edeka Markt in der Bergstraße. Die Projekte einen Nahversorgungsmarkt in Pracht anzusiedeln sowie einen Dorfladen einzurichten, wurden nicht umgesetzt. Um so mehr freut man sich über die „Musall’s Regionalkiste“ und hofft darauf, dass die Bürger regen Gebrauch von dem Angebot machen.