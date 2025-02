VALLENDAR – 33-jähriger Mann aus Vallendar wird vermisst

Seit dem 10. Februar 2025 wird der 33-jährige Oliver P. vermisst, der in einer Einrichtung in Vallendar wohnhaft ist. Herr P. könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und benötigt Hilfe. Die bisher geführten Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Über das derzeitige äußere Erscheinungsbild (Bekleidung, mitgeführte Gegenstände) liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/lMpn1lH eingesehen werden.

Bei Antreffen wird gebeten, die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren. Quelle: Polizei