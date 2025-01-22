WISSEN – VdK- Mitgliederversammlung Wissen

Auch in diesem Jahr nahmen wieder über 50 Mitglieder des VdK- Ortsverbandes Wissen an der VdK- Mitgliederversammlung im Schützenhaus zu Schönstein teil. Alle Teilnehmer wurden durch den 1. Vorsitzenden des VdK- Ortsverbandes, Thomas Schilling, sowie durch den Vertreter für die Stadt- und Verbandsgemeinde Horst Pinnhammer herzlich begrüßt.

Ein Überblick über die Leistungen und den personellen Stand des VdK Kreisverbandes Altenkirchen erfolgte von Schilling in seiner Funktion als Kreisverbandsvorsitzender. Zum 31.12.2025 gehörten zum Kreisverband Altenkirchen 14.172 Mitglieder. in Bearbeitung sind zur Zeit ca. 5.000 Anträge und Einsprüche, welche von Rentenversicherungs- über Schwerbehinderungs- und sonstigen Verfahren betroffen sind. Auch im letzten Jahr wurden wieder mehrere Millionen € Vergütungen durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, an Hand von Einsprüchen und Gerichtsverfahren für die Mitglieder erstritten.

Schilling würdigte die Arbeit des VdK, sowie der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreuung der mehr als 1.300 Mitglieder allein im Ortsverband Wissen und betonte wie wichtig der VdK für jeden sein kann und hoffte, dass auch in Zukunft viele Mitglied im VdK werden. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, erfolgten die Grußworte vom Ortsverbandsvorsitzenden Thomas Schilling und dem Vertreter für den Stadt- und Verbandsbürgermeister, Horst Pinnhammer, welcher die Wichtigkeit eines Interessenverbandes wie den VdK für die Kranken, Behinderten und Rentner in Wissen hervorhob.

Nach den Berichten des Schriftführers und des Kassenwartes konnte durch den Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes durch die Mitglieder erfolgen. Im Anschluss wurde Klaus Haubrich für 30jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt, leider konnten nicht alle zu ehrenden anwesend sein, sie erhalten ihre Urkunden auf dem postalischen Weg, bzw. durch die jeweiligen Vertrauenspersonen.

Frontzek gab einen Einblick über die Tagespflegemöglichkeiten in den neuen Räumen der GFO in Wissen. Nach gemeinsamen Essen endete die Veranstaltung gegen 17:00 Uhr.