ROTENHAIN – Einbruch in Caritas-Werkstätten in Rotenhain

Sonntag, den 15.03.2025, brachen zwei Unbekannte gegen 23:50 Uhr gewaltsam in die Caritas-Werkstätten in 56459 Rotenhain ein. Die Täter durchsuchten die Werkstatt zielgerichtet nach Bargeld. Bei der Tat wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen. Quelle Polizei