PRACHT – Seniorentreffen am 2. April in Pracht mit Kaffee und K

PRACHT – Seniorentreffen am 2. April in Pracht mit Kaffee und Kuchen- als Gast wird sich die Gemeindeschwester der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) vorstellen

Am Donnerstag, den 2. April (Gründonnerstag), ab 15.00 Uhr lädt der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht alle Bürger über 60 Jahre ins Sportlerheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein. Wir wollen in geselliger Runde Zeit miteinander verbringen und Kaffee und Kuchen genießen.

Nach dem Kaffee trinken wird sich Anette Link als Gemeindeschwester Plus unserer Verbandsgemeinde vorstellen. Die Teilnehmer werden über Hilfen, die ihnen den Alltag erleichtern, informiert. Schwester Anette kümmert sich um ihr Anliegen, damit sie möglichst lange weiterhin gut in ihrer Wohnung oder ihrem Haus leben können. Damit alles gut geplant werden kann, vergesst nicht Euch anzumelden. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben.

Katja Vogel Tel. Nr.: 02682-67573, Mobil 0172-8095621 – E-Mail: katjavogel@web.de

Udo Seidler Tel. Nr.,02682-67245, Mobil 0170-1850952, E-Mail: udoseidler@t-online.de. Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns wieder sehr. Foto: Katja Vogel