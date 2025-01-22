REGION – Westerwälder Naturerlebnisse 2026 – Neue Auflage des Veranstaltungskalenders für Umwelt- und Naturthemen in der Region Westerwald erscheint in frischen Look mit dem grünen Frosch auf dem Titel

Der neue Veranstaltungskalender „Westerwälder NaturErlebnisse 2026“ ist ab sofort erhältlich. Die Broschüre bietet einen umfassenden Überblick über zahlreiche Veranstaltungen, Exkursionen, Workshops und Mitmachaktionen, die sich rund um die Themen Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit und Naturschutz in der Region Westerwald drehen.

Pünktlich zum Frühling erscheint der Kalender für Familien, Naturfreunde und alle, die den Westerwald aktiv erleben möchten. Von Frühling bis Winter lädt das Programm dazu ein, die vielfältige Natur der Region bei spannenden Angeboten für Jung und Alt zu entdecken.

„Der Westerwald ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein Lebensraum voller Naturerlebnisse – insbesondere für Familien. Mit dem Veranstaltungskalender 2026 möchten wir Eltern und Kinder dazu ermutigen, die Vielfalt unserer Region bewusst wahrzunehmen und gleichzeitig ein Verständnis für den Schutz unserer Umwelt zu entwickeln“, laden die drei Landräte Dr. Peter Enders (Landkreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Landkreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) gemeinsam zum Entdecken ein.

Der Veranstaltungskalender umfasst über 400 Aktivitäten, darunter geführte Wanderungen, Naturbeobachtungen, Umweltbildungsangebote und kreative Workshops. Viele Veranstaltungen bieten praxisnahe Einblicke in den Naturschutz und zeigen auf anschauliche Weise, wie nachhaltiges Handeln im Alltag umgesetzt werden kann.

„Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den zahlreichen Natur- und Umweltverbänden, den Forstverwaltungen sowie den vielen engagierten Privatpersonen. Nur durch ihr großes Engagement ist es möglich, ein so vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen anzubieten“, betonen die drei Landräte.

Die Westerwälder NaturErlebnisse 2026 sind kostenfrei erhältlich. Der Veranstaltungskalender kann über die drei Kreisverwaltungen, die Verbandsgemeindeverwaltungen, Tourist-Informationen, Museen sowie weitere touristische Einrichtungen bezogen werden. Zusätzlich steht der Kalender online auf den Webseiten der Landkreise sowie unter www.wir-westerwaelder.de zur Verfügung.