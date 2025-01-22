NIEDERFISCHBACH – Schwerverletzter nach Unfall mit Elektrokleinstfahrzeug in Niederfischbach

Am 14.03.2026 wurde die Polizei Betzdorf gegen 19:30 Uhr über eine bewusstlose Person im Bereich der Konrad-Adenauerstraße Höhe Hausnummer 146 in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der Auffindesituation ist von einem Alleinunfall des 32-jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (sog. E-Scooter) auszugehen. Der Unfallfahrer wurde aufgrund einer Kopfverletzung durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass das vom Beschuldigten genutzte Kraftfahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zur vorangegangenen Fahrt des 32-jährigen oder zum Unfallgeschehen machen können, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei