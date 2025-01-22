WISSEN – Ungleiches Duell im Spiel der D1 des SSV 95 Wissen

WISSEN – Ungleiches Duell im Spiel der D1

Im letzten Heimspiel der Saison empfing die D1 die D-Jugend der HSG Horchheim/Lahnstein. So klar wie der Tabellenstand, verlustpunktfreier Tabellenführer gegen punktlosen Tabellenletzten, so klar und einseitig war auch das Spiel. Am Ende gewannen die Wissener mit 31:9 (15:3).

Mit der Stammformation startete der SSV ins Spiel und legt direkt schnell los. Viele Ballgewinne konnten in schnelle Gegenstöße und damit in einfache Tore umgemünzt werden. So stand es bereits nach zehn Minuten 10:1. Ab diesen Zeitpunkt ließ das Trainerduo Viola und Philip Hombach in unterschiedlichsten Formationen weiterspielen. Dadurch kam die Offensive etwas ins Stocken, allerdings konnte trotzdem die Führung bis zur Pause auf 15:3 ausgebaut werden.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Der SSV wechselte viel, spielte aber konzentriert weiter und baute die Führung kontinuierlich aus. Doch auch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und kämpften bis zum Schluss. Am Ende stand es 31:9 für den SSV und alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Nun geht es im März, beim letzten Ligaspiel bei der SG Ahrbach/Bannberscheid darum, die Saison perfekt zu beenden. Es spielten: Mattis Meyer, Noah Melcher, Jakob Meckeler, Tom Schmidt, Lennard Selbach, Marco Müller, Luca Scherer, Dante Hartmann, Vadym Cherhutsa, Lasse Schwertel und Ben Schneider