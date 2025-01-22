LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Pokal- und Ehrenscheibenschiessen des SV Leuzbach-Bergenhausen

Zu den festen Terminen des SV Leuzbach-Bergenhausen gehört zu Beginn eines jeden Jahres das Pokal- und Ehrenscheibenschiessen. Hier werden von den Vereinsmitglieder Pokale und Ehrenscheiben ausgeschossen, welche wiederum von Mitgliedern oder Gruppen des Schützenvereins gestiftet werden. Die Schießleitung unterliegt der Sportleiterin Christa Griffel, welche wiederum mit ihrem Team die gesamte Veranstaltung souverän durchführt.

Auf die Ehrenscheiben wird mit dem Kleinkaliber-Gewehr geschossen, während das Pokalschiessen mit dem Luftgewehr durchgeführt. Auch die Jugend schießt ihre Pokale aus. Dies dann teilweise mit dem Lichtpunktgewehr (je nach Alter). Die Schießleitung oblag hier der Jugendleiterin Carina Weßler.

Die einzelnen erfolgreichen Schützen in den unterschiedlichen Wettbewerben waren:

Pokal, gestiftet vom Königspaar Doro I. und Prinzgemahl Otto.: Dieter Müller

Pokal, gestiftet von Heinz-Werner Fassel: Merle Hasselbach

Neujahrscheibe: Dieter Müller

Ehrenscheibe, gestiftet von Alexander Weßler: Frank Richter

Pokal Jugend (gestiftet von Kaiser Dieter Rulle) Lichtpunktgewehr: Svea Fischer

Pokal Jugend (gestiftet von Kaiser Dieter Rulle): Luftgewehr: Leni Klein

Wanderpokal Jugend: Leni Klein

Christa Griffel nutzte dann auch die Gelegenheit, um die Vereinsmeister zu ehren und ihnen ihre entsprechenden Urkunden zu übergeben. Einige Schützinnen und Schützen hatten im Bereich „Schützenschnur“ die nächste Stufe erklommen und auch sie wurden entsprechend geehrt. Foto: Christa Griffel