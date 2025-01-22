WISSEN – D2 feiert souveränen Auswärtssieg in Neustadt (17:25)

Die D2-Mannschaft aus Wissen konnte am Wochenende einen überzeugenden Auswärtserfolg in Neustadt feiern. Von Beginn an zeigte das Team eine konzentrierte und souveräne Leistung und ließ keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Besonders erfreulich: Torwart Mats Solbach absolvierte sein erstes Spiel in der D-Jugend und lieferte dabei eine überragende Vorstellung ab. Mit zahlreichen starken Paraden gab er der Mannschaft enorme Sicherheit und war ein wichtiger Rückhalt.

Auch die Abwehr präsentierte sich in Topform. Durch eine starke und geschlossene Defensivleistung kam Neustadt nur selten zu einfachen Abschlüssen. Der Sieg war über die gesamte Spielzeit hinweg nie ernsthaft in Gefahr.

Bereits zur Halbzeit führte Wissen verdient mit 14:8. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Team fokussiert und baute den Vorsprung konsequent weiter aus. Am Ende stand ein klarer und verdienter 25:17-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Nach dem gelungenen Auswärtssieg ließ die Mannschaft den Tag gemeinsam ausklingen: Beim Pizzaessen mit Eltern und Geschwistern bei Remos im Westerwald wurde der Erfolg gebührend gefeiert. Es spielten: Mats Solbach, Melinda Schultz, Paula Leis, Finja Oberheidt, Martha Hundhausen, Carlo Krewerth, Jan Rodigast, Leon Scherer, Ben Oberheidt, Mattis Seibert, Flo Strüder, Ida Papenfuß