WISSEN – E-Jugend – SSV95 Wissen – HSG Römerwall 10:21 (5:12)

Zwar verloren aber die doppelte Menge an Tore gegenüber dem Hinspiel geworfen (Hinspiel 5:18 verloren)! Das war der Tenor von Trainerin Birgit Gräber nach dem Schlusspfiff. Es fühlte sich auch gut für die Spieler und Spielerinnen an, den jeder hatte seine Einsatzzeiten und alle waren zufrieden. Es geht nicht darum nur zu gewinnen, sondern darum sich zu verbessern und als Team zusammen zu halten. Das ist es warum alle einmal pro Woche ins Training kommen und sich mit Spaß an der Sache weiter entwickeln wollen.