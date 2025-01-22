NEUWIED – Weiberfastnacht an der Wiedmündung – Die Möhnen machen et – Volles Haus und Bombenstimmung im Pfarrheim an der Brunnenstrasse.

Sitzungspräsidentin Elisabeth Rünz, Obermöhn Sabine Wertgen und ihre Möhnenschar begrüßten das weibliche Narrenvolk im bunt geschmückten Pfarrsaal, der bis auf den letzten Platz besetzt war. Ein umfangreiches Programm zunächst bei Kaffee und Kuchen erwartete die frohgelaunten Gäste.

Etwas enttäuschend für die Damenwelt, kam aber nicht der erwartete Oberbürgermeister Jan Einig, es kam in Vertretung der Bürgermeister Jung. Der hatte auf Anzug und Krawatte verzichtet und war im Trainingsanzug erschienen. Da gabs auch leider nichts mehr abzuschneiden. Etwas bunter wirkten zwei andere Herren. Matthias und Alexander Wertgen, die für die Organisation des Programms zuständig waren. Für die Musikalische Untermalung sorgte Bernd Wertgen.

Während sich die Tanzgruppen die Klinke in die Hand gaben das Kinder-Prinzenpaar von Oberbieber seine Aufwartung machte und etliche Darbietungen und Büttenreden sich aneinander reihten war gegen 19.00Uhr beim Programmpunkt 24 dem Hitmix der Möhnen das Programm durch. Ein launiger Nachmittag mit Bombenstimmung, den man gern im nächsten Jahr wiederholen möchte. (mabe) Fotos: Marlies Becker