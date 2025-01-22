BONN-BEUEL – Wäscherprinzessin Judith I erobert in Bonn-Beuel den Rathausschlüssel

Wievefastelovend es trendy on schick, hee op de Beuele Sonnesick! „so das Motto im Jahr 2026. Leider hat die Sonnesick nicht viel genützt. Die Sonne kam eher in flüssiger Form und die bunten Kostüme mussten leider beim Umzug unter Regenschutz und Planen versteckt werden.

Am Donnerstag, 12.02.2026 schlängelte sich der Weiberfastnachtszug kreuz und quer durch Beuel. Voran um 11.11Uhr die Polizei, die den Zugweg sicherte, gefolgt vom Zugleiter. Am Zug nahmen eine Vielzahl Beueler Vereine teil, von jung bis alt. Die Stimmung am Zug war trotz Wind und anhaltendem Regen ausgelassen und fröhlich.

Mit dabei, die Beueler Damenkomitees, Kindergärten, Schulen, Sportvereine. Die Wäscherprinzessin wird jedes Jahr aus einem der 18 Damenkomitees gestellt. In diesem Jahr ist es „St Josef“. Dieses Komitee hatte dann die Ehre mit der Wäscherprinzessin am Ende des Zuges zu gehen, und so das Highlight mitzugestalten.

Der Zug zog vorbei an tausenden von begeisterten Zuschauern von nah und fern. Kamelle und Strüssger flogen, es wurde trotz des unfreundlichen Wetters gesungen und getanzt. Die Wäscherprinzessin Judith I. fuhr traditionell auf dem letzten Wagen des Karnevalzuges, begleitet von ihren beiden Wäscherinnen Jule und Lea und beschützt von ihren Bützoffizieren der Beueler Stadtsoldaten.

Sobald sie mit ihrem Wagen am Möhneplatz eintraf, macht sich die Prinzessin auf den Weg, um mit ihren Mädels das Rathaus zu erstürmen und den Schlüssel vom Bürgermeister Marco Rudolph zu erobern. Auch diesmal ist es der Tollität gelungen den Schlüssel zu erobern und damit die Regentschaft bis Aschermittwoch zu übernehmen. (mabe) Fotos: Marlies Becker