WISSEN – Stricken, häkeln, nähen – Sitzkissen für den Bürgertreff

Am Dienstag, 07.04.26 startet im Bürgertreff Wissen eine Handarbeitsgruppe. Das erste Projekt: Sitzkissen für die Stühle im Bürgertreff. Alle, die Lust haben, unter Anleitung von Ulrike Behle gemütlich während des Offenen Treffs mit den Nadeln zu klappern, sind herzlich willkommen. Bitte Nadeln und Wollreste mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei (Spenden willkommen). Die Handarbeitsgruppe trifft sich alle 14 Tage dienstags von 15 bis 17 Uhr im Bürgertreff, Marktstr. 8, 57537 Wissen. Kontakt: Ulrike Behle, Behle60@web.de oder buergertreff.wissen@gmail.com. Foto: Ein Sitzkissen entsteht (privat Ulrike Behle)