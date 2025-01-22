FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall unter Alkoholwirkung in Friesenhagen

Am 29.03. um 00:25 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Betzdorf und teilte mit, dass im Bereich der L 278 Friesenhagen, Ortsteil Steeg ein PKW verunfallt sei und auf dem Dach liegen würde. Die entsandte Streife stellte fest, dass der 30- jährige Fahrzeugführer das Fahrzeug selbstständig verlassen hatte und unverletzt geblieben war. Zudem wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Durch den Aufprall wurde ein Zaun beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. Quelle: Polizei