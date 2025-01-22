ROTT – Verkehrsbeeinträchtigung durch einen brennenden Bus auf der L 265 bei Rott

Zu einer leichten Verkehrsbehinderung kam es am Freitag, 27.03.2026 in der Gemarkung Rott. Gegen 11:30 Uhr wurde ein brennender Bus mit entsprechender Rauchentwicklung auf der L 265 informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es, aufgrund eines technischen Defektes zu einer Brandentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges kam. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen, der Bus war zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Fahrer besetzt. Eine kurzfristige Sperrung war erforderlich. Quelle: Polizei