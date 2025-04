WISSEN – SSV Wissen chancenlos gegen den Tabellenführer TuS Weibern – Enttäuschendes Ende der Heimspiel-Saison – Damen SSV95 Wissen – TuS Weibern 17:33 (9:20)

Am Sonntagnachmittag empfing der SSV Wissen 95 den Tabellenführer TuS Weibern zum letzten Heimspiel der Saison in der Halle der Realschule plus. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: Die Gäste aus Weibern reisten als Spitzenreiter an und wurden ihrer Favoritenrolle über die gesamte Partie hinweg gerecht.

Der SSV Wissen startete mit einer offensiven Abwehrformation, die jedoch von den spielstarken Gegnerinnen schnell ausgespielt wurde. Gleichzeitig fehlte es im Angriff an Durchschlagskraft und Präzision, sodass sich die Gastgeberinnen kaum klare Chancen erarbeiteten. Bereits nach zehn Minuten lag Wissen mit 5:8 zurück.

In der Folge verschärfte sich die Situation: Während Weibern konsequent ihre Chancen nutzte, scheiterten die Spielerinnen des SSV Wissen immer wieder an der gegnerischen Torhüterin oder durch ungenaue Pässe, die direkt in die Hände der Gegnerinnen landeten. Nach 20 Minuten stand es bereits 7:16, und auch eine Umstellung auf eine defensivere Abwehr brachte nur bedingt Stabilität. Der Halbzeitstand von 9:20 spiegelte die Dominanz der Gäste deutlich wider.

Die Halbzeitansprache des Trainerteams des SSV Wissen konnte keine entscheidenden Impulse setzen. Zwar zeigte sich die Abwehr in der zweiten Hälfte etwas verbessert, doch im Angriff fehlten weiterhin Ideen und Druck. Lediglich einige engagierte Einzelaktionen führten zu Torerfolgen, während das Teamspiel weiterhin nicht funktionierte.

Nach 40 Minuten stand es 12:24, und auch in den letzten zehn Minuten blieb das Bild unverändert. Die Spielerinnen aus Weibern nutzten ihre Chancen konsequent und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Der Endstand von 17:33 war letztlich ein klares Ergebnis zugunsten des Tabellenführers.

Für den SSV Wissen war das letzte Heimspiel der Saison eine enttäuschende Vorstellung. Vor allem im Angriff fehlten Ideen und Durchschlagskraft, während die Abwehr den Gästen aus Weibern den Torerfolg oft zu leicht machte. Trotz einer leichten Stabilisierung in der Defensive bleibt festzuhalten, dass Wissen an diesem Tag gegen den Tabellenführer chancenlos war. Gerne hätte man den Zuschauern zum Abschluss der Heimspiel-Saison eine bessere Leistung geboten. (chn)