WEYERBUSCH – Vermisstenfahndung in Weyerbusch

Gesucht wird der 84 Jahre alte Otmar Werner Fischbach. Fischbach ist gesundheitlich beeinträchtigt und hat am Sonntagmittag, 06. April 2025 gegen etwa 13:30 Uhr seine Wohnanschrift in 57635 Weyerbusch in Richtung des Ortsteiles Hilkhausen verlassen. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr zu dem Vermissten. Sein aktueller Aufenthaltsort ist gänzlich unbekannt. Fischbach ist ca. 1,70 m groß, 75 kg schwer und hat eine normale Statur. Bekleidet sein dürfte er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Aktuell laufen intensive Suchmaßnahmen nach der Person. Die Polizei Altenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe hinsichtlich des Verbleibes, bzw. um Informationen, falls die Person gesichtet wurde und bedankt sich im Voraus für die Unterstützung. Hinweise auf den Aufenthaltsort erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02681 9640. Foto unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6007224 . Quelle: Polizei