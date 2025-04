SCHÜRDT – Whiskey-Probe in Schürdt: Genuss und Wissen vereint

Ein besonderer Abend für alle Whiskey-Liebhaber: In der Grillhütte Schürdt kamen über 30 Neugierige zusammen, um an der diesmaligen Whiskey-Probe teilzunehmen. In entspannter Atmosphäre wurden verschiedene edle Tropfen verkostet – begleitet von spannenden Hintergrundinformationen. Für den fachkundigen Input sorgte Elmar Chylka – traditionell im Kilt – aus Ziegenhain, der mit einem unterhaltsamen Vortrag durch die Welt des Whiskeys führte. Von der Geschichte über die Herstellung bis zu feinen Unterschieden im Geschmack. Ein originales Whiskeyglas konnte jeder mit nachhause nehmen. Zusätzlich zum Whiskey wurde ein original britisches Gericht, Irish Stew – köstlich zubereitet von Birthe Ringhoff – serviert, um den ganzen Abend abzurunden. Es war bereits die dritte Whiskey-Probe in Schürdt, die auch viele Teilnehmer aus den Nachbarorten anzog. Ortsbürgermeister Torsten Saynisch richtete einen Dank an alle Helfer, an Elmar und Birthe und an alle Teilnehmer für den gelungen Abend. Im nächsten Jahr gerne wieder!