WISSEN – SSV-Damen belohnen sich im Krimi – Wissen ringt Rhein-Nette mit 25:23 nieder

Der SSV 95 Wissen feiert in der Bezirksoberliga Frauen einen wichtigen 25:23 Heimsieg gegen den HSV Rhein-Nette und setzt sich damit im direkten Duell gegen den knapp besser platzierten Tabellennachbarn durch.

Beide Teams gingen personell nicht im Optimalzustand in die Partie: Rhein-Nette reiste nur in Minimalbesetzung an, während Wissen einige angeschlagene Spielerinnen im Kader hatte. Trotzdem hatte sich der SSV im Heimspiel in der Konrad-Adenauer-Halle einiges ausgerechnet und wollte nach den jüngsten Auftritten unbedingt punkten.

Wissen startete mit viel Druck in die Begegnung und legte direkt 2:0 vor. Die Gäste fanden aber schnell ins Spiel und glichen beim 3:3 und 5:5 jeweils aus, weil die SSV-Abwehr oft einen Schritt zu spät kam.

Im Angriff setzte Wissen nun neue Akzente, spielte den Kreis gut an und kam über variabel vorgetragene Aktionen immer wieder zum Abschluss. Zwischen der 15. und 20. Minute gelang den Gastgeberinnen der erste richtige Lauf: Über 10:8, 11:8 und 13:9 setzte sich der SSV bis auf vier Tore ab und zeigte dabei einige sehenswerte Spielzüge. Rhein-Nette ließ sich allerdings nicht abschütteln, nutzte Lücken in der weiterhin zu langsamen Abwehr und kam vor allem über den starken Rückraum und sicher verwandelte Siebenmeter wieder heran.

Zwei Zeitstrafen gegen Wissen in der 27. und 29. Minute bremsten den Spielfluss zusätzlich. Dennoch rettete der SSV eine 16:14-Führung in die Pause, obwohl mit mehr Konsequenz in der Defensive und im Tempo nach vorn auch ein deutlicheres Polster möglich gewesen wäre.

Nach dem Seitenwechsel musste Wissen zunächst noch in Unterzahl agieren, was Rhein-Nette nutzte, um Tor um Tor aufzuholen. Beim 19:18 aus Wissener Sicht war die Partie wieder völlig offen, die Gastgeberinnen fanden in der Abwehr weiterhin zu selten den richtigen Zugriff und im Angriff dominierten nun eher Einzelaktionen als klar strukturierte Auslösehandlungen.

Es entwickelte sich ein echtes Spiel auf Augenhöhe, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Erst nach der Wissener Auszeit in der 48. Minute stabilisierte sich der SSV in der Deckung spürbar. Die Gäste liefen sich nun zunehmend in der kämpfenden SSV-Abwehr fest, während Wissen vorne immer wieder die wichtigen Treffer setzte und die Führung behauptete. Rhein-Nette verwandelte in der Schlussphase noch zwei Siebenmeter, doch der SSV zeigte in der Schlussphase Nervenstärke.

In Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen die Gäste in der 54. Minute stellte Wissen zunächst auf 24:21, ließ dann aber die Chance liegen, sich durch besser koordinierte Angriffe noch deutlicher abzusetzen. So blieb die Begegnung bis zum 25:23-Endstand knapp, der Sieg ging angesichts der höheren Spielanteile und der besseren ersten Halbzeit aber absolut in Ordnung.

Wissen zeigte über weite Strecken ein gutes, kämpferisches Spiel und bewies vor allem in der entscheidenden Schlussphase Moral. Um ähnliche Partien künftig früher zu entscheiden, wird es darum gehen, in der Abwehr konstanter und konsequenter zu arbeiten und im Angriff über 60 Minuten strukturierte Lösungen, statt Einzelaktionen zu suchen. Mit dem Sieg gegen Rhein-Nette unterstreicht der SSV 95 Wissen jedoch, dass er in der Bezirksoberliga voll konkurrenzfähig ist und sich im direkten Duell gegen Tabellennachbarn durchsetzen kann.