BRUCHERTSEIFEN – Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen

Montag, 23.02.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen, auf der Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 222 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei